Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над СербиейРИА Новости 09:58

Встреча состоялась 10 июня в Болгарии и завершилась победой команды Косово со счетом 3:2. Также УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Греции по итогам отборочного матча Евро-2020 с командой Италии (3:0 в пользу итальянцев).
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УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины

Матч ТВ11:33

УЕФА открыл дело против Украины по итогам матча с Сербией

Спорт-Экспресс10:16

УЕФА открыл дело по итогу матча сборных Украины и Сербии

ProstoProSport11:17

УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией

RT на русском11:00

УЕФА открыл дело против Украины по итогам игры с Сербией

Евро-футбол.ру10:53

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины

Sportbox.RU11:33

УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией

РИА Новости09:58
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