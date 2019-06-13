Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над СербиейРИА Новости 09:58
Встреча состоялась 10 июня в Болгарии и завершилась победой команды Косово со счетом 3:2. Также УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Греции по итогам отборочного матча Евро-2020 с командой Италии (3:0 в пользу итальянцев).
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Происшествия
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Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
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В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Общество
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Общество
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Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова
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