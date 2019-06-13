Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за поведения болельщиковРБК 13:10

УЕФА обвиняет болельщиков сборной Украины в бросании на поле посторонних предметов, использовании пиротехники и блокировании проходов на стадион во время отборочного матча Евро-2020 против Сербии, сообщает официальный сайт организации. Встреча состоялась на «Львов Арене» 7 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины

Sportbox.RU11:33

УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией

РИА Новости09:58

УЕФА открыл дело по итогу матча сборных Украины и Сербии

ProstoProSport11:17

УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией

RT на русском11:00

УЕФА открыл дело против Украины по итогам матча с Сербией

Спорт-Экспресс10:16

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины

Матч ТВ11:33

УЕФА открыл дело против Украины по итогам матча с Сербией

Sport.ru12:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Общество

«ВКонтакте» разрешила пользователям продавать сообщества

Администрация социальной сети «ВКонтакте» сняла запрет на продажу пользователями сообществ, владельцами которых они являются.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Сын бывшего вратаря сборной России убил свою мать

Обновлено в 14:39
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Энергетика

В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»

Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

ДТП с автобусом в Новой Москве спровоцировал водитель «Лады»

Обновлено в 10:48
Футбол

ЦСКА может подписать хорватского защитника

Защитник «Славена» Звонимир Шарлия может пополнить состав ЦСКА.
Обновлено в 13:56
Авто

Компания Kia презентовала седан Cadenza

Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
Обновлено вчера в 04:19
Армия и оружие

В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.
Обновлено в 13:19
Политика

Президент Казахстана прибыл в Бишкек на саммит ШОС

Обновлено в 07:44
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом

На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.
Обновлено в 02:47
Технологии

Антивирус Avast заявил о прекращении работы своего VPN в России

Пользователи больше не смогут продлить подписку на Avast SecureLine VPN.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:19
Общество

Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов

Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем наряде

Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Авто

Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей

Кроссовер Haval F7, ценник которого стал главным разочарованием минувшей недели, станет доступнее.
Обновлено 11 июня в 23:33
Экономика

Вице-премьер Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Наука

В Германии признали законным массовое убийство петухов на фермах

Федеральный административный суд Германии признал законным уничтожение на фермах цыплят мужского пола в случае, когда они не нужны в хозяйстве, сообщает в четверг телеканал "Би-би-си".
Обновлено в 14:16
Армия и оружие

Армия поможет МЧС бороться с пожарами на Дону

Обновлено в 07:55
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Хоккей

«Торпедо» подписало контракт с форвардом Шахворостовым

Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с 24-летним форвардом Виктором Шахворостовым, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 14:05
Футбол

«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе

Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения.
Обновлено в 13:42
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Энергетика

ОПЕК изменила прогноз спроса на нефть

Согласно июньскому отчету ОПЕК, в текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее.
Обновлено в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное