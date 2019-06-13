Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за поведения болельщиковРБК 13:10
УЕФА обвиняет болельщиков сборной Украины в бросании на поле посторонних предметов, использовании пиротехники и блокировании проходов на стадион во время отборочного матча Евро-2020 против Сербии, сообщает официальный сайт организации. Встреча состоялась на «Львов Арене» 7 июня.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
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«ВКонтакте» разрешила пользователям продавать сообщества
Администрация социальной сети «ВКонтакте» сняла запрет на продажу пользователями сообществ, владельцами которых они являются.
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Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
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В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
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Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»
Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей.
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Обновлено вчера в 04:19
Армия и оружие
В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.
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В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом
На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.
Обновлено в 02:47
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Антивирус Avast заявил о прекращении работы своего VPN в России
Пользователи больше не смогут продлить подписку на Avast SecureLine VPN.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:19
Общество
Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем наряде
Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Авто
Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей
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Обновлено 11 июня в 23:33
Экономика
Вице-премьер Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Наука
В Германии признали законным массовое убийство петухов на фермах
Федеральный административный суд Германии признал законным уничтожение на фермах цыплят мужского пола в случае, когда они не нужны в хозяйстве, сообщает в четверг телеканал "Би-би-си".
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Армия поможет МЧС бороться с пожарами на Дону
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Общество
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Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь
Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Хоккей
«Торпедо» подписало контракт с форвардом Шахворостовым
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Обновлено в 14:05
Футбол
«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе
Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения.
Обновлено в 13:42
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Энергетика
ОПЕК изменила прогноз спроса на нефть
Согласно июньскому отчету ОПЕК, в текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее.
Обновлено в 14:37