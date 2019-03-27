УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации МораесаЧемпионат вчера в 14:21

с чего всё началось

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.

Происшествия Самолет не смог с первого раза сесть на Ямале из-за уборки снега Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Политика Постпред Сирии в ООН предложил США подарить Израилю пару своих штатов Постпред Сирии в свою очередь, обратился к властям США и предложил им подарить Израилю пару своих штатов.

Экономика РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников В ходе реорганизации ВЭБ.РФ под сокращение попадают около 2,5 тыс. человек, передает РБК со ссылкой на источники.

Культура YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.

Футбол Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом» По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.

Происшествия В представительстве «Роснефти» на Дальнем Востоке проходят обыски В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе, расположенного в Хабаровске, проходят обыски, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Футбол Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную» В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Авто Почему Ford закрывает производство в России Предприятие Ford Sollers объявило о прекращении производства легковых автомобилей в России с июля 2019 года, а также о продаже автомобильных заводов в Набережных Челнах и Всеволожске и завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" Модели Ford не относились к числу самых востребованных и удачных, собственно, из-за этого у них и были такие низкие продажи.

Политика В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы» Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».

Происшествия В Саратове задержан полицейский, потребовавший взятку от мигранта В Саратове сотрудник полиции подозревается в получении взятки, сообщает СУ СК.В марте 2019 г. заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции Октябрьского района потребовал от иностранного гражданина взятку в размере 220 тыс. руб. за регистрацию мигранта и членов его семьи в Саратове, а также за предоставление им гражданства РФ.

Шоу-бизнес Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына 51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.

Общество На Среднем Урале 95% земли для многодетных семей «зарастает травой» Напомним, в 2018 году многодетные семьи на Среднем Урале получили возможность требовать денежную компенсацию в 200 тысяч рублей вместо земельного участка от областных властей.

Происшествия В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.

Политика Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Футбол Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА» Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.

Экономика Киргизия и Россия подписали 16 соглашений Киргизия и Россия подписали 16 межправительственных и инвестиционных соглашений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экономики республики.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.