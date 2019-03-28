УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации МораесаЧемпионат вчера в 14:21

с чего всё началось

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.

Происшествия Более 30 человек погибли в результате ДТП в Гватемале По меньшей мере 32 человека, включая детей, погибли в результате аварии в западной части Гватемалы.

Гаджеты Apple извинилась за проблемы с клавиатурой MacBook Купертиновцы признали, что MacBook у третьего поколения, действительно есть проблемы с работой некоторых клавиш, и извинились за это, добавив, что подавляющее большинство пользователей имеют положительный опыт работы с клавиатурами вышеупомянутых устройств.

Политика В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.

Политика США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Здоровье Жительница Бангладеш родила трех детей за месяц Жительница Бангладеш родила сына, а через 26 дней еще мальчика и девочку.

Политика Путин прибыл в Киргизию на переговоры с Жээнбековым Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.

Шоу-бизнес Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.

Происшествия За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.

Общество Сотрудники роддома в Башкирии назвали размер своих зарплат По словам Дойниковой, со всеми "накрутками" на ставку врач получает в пределах 20 тыс. руб. Ранее главврач роддома Алина Фатыхова на собрании, где присутствовала член СПЧ Наталья Евдокимова, озвучила размер зарплат сотрудников.

Политика Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.

Экономика ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки» Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».

Спорт Траньков заявил, что больше не будет основным тренером фигуристов Тарасовой и Морозова Тарасова и Морозов встали в пару в 2012 году, они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными чемпионами Европы, победителями финала Гран-при, обладателями двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионатов мира.

Авто Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".

Культура Украина отменила запрет на въезд Добронравову Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

Армия и оружие Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.

Происшествия «Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.

Экономика В Петербурге логистическую компанию продают за 60 млн рублей За свой бизнес владелец просит 60 млн рублей. Предприниматель уточняет, что чистая прибыль фирмы – 32 млн рублей, а оборот – 178 млн рублей.

Экономика Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсий Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.