Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации МораесаЧемпионат вчера в 14:21

Люксембург — Украина
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
34′
40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
45′
48′
Микита Бурда
Максим Шано
51′
Кевин Мальже
62′
64′
Богдан Бутко
64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
74′
79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
90′+1′
90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
90′+3′
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.
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с чего всё началось
УЕФА открыл
 дисциплинарное дело против Федерации футбола Украины из-за участия полузащитника Жуниора Мораеса в отборочных матчах против сборной Португалии (0:0) и сборной Люксембурга (2:1).
Eurosport.ruвчера в 15:29

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