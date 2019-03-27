УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильцаГазета.Ru 14:10

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Футбол Медведев: «Что должно случиться, чтобы Семак работал лет 10» Президент "Зенита" Александр Медведев на YouTube-канале "Красава" назвал условия сохранения места работы для главного тренера команды Сергея Семака.

Экономика Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1% Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.

Общество Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Политика Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Культура Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.

Политика В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.

Здоровье В маленькие сёла Омской области направят медпункты на колёсах В Омском регионе закупят 10 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания медицинской помощи сельчанам.

Экономика Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой Дмитрий Ланской опроверг обвинения в свой адрес Первый муж артистки Юлии Началовой исполнитель Дмитрий Ланской категорически опроверг все обвинения в свой адрес.

Политика Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Наука Генетики создали очищающую организм от «спящего» ВИЧ молекулу Генетиками из США была создана молекула, которая очищает организм от «спящего» ВИЧ. В частности, ученые работали над новым методом терапии.

Происшествия DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.

Политика Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.

Политика Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Космос Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.

Экономика Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге За неделю до выборов в гонке лидирует Владимир Зеленский, его готовы поддержать 30% опрошенных.

Политика Путин отодвинул сотрудника службы безопасности В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.