УЕФА открыл дело против Украины по матчу с СербиейГазета.Ru 16:07

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт". Будет расследован матч против сборной Сербии, в котором украинцы победили со счетом 5:0.

УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией

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