Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с СербиейГазета.Ru 16:07
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт". Будет расследован матч против сборной Сербии, в котором украинцы победили со счетом 5:0.
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Политика
США продлили санкции против Белоруссии
Американские власти приняли решение продлить ещё на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота
Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.
Обновлено в 06:54
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Гаджеты
Бренд Realme дебютировал в России с тремя новыми смартфонами
Обновлено в 15:54
Футбол
Мамаев назвал происходящие в суде позором
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Экс-муж Натальи Водяновой станет отцом в четвертый раз
Сегодня экс-супруг 37-летней Натальи Водяновой Джастин Тревор Беркли Портман сообщил в своем микроблоге в Instagram радостную новость: через четыре недели он в четвертый раз станет отцом.
Обновлено в 10:45
Политика
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Культура
Худрук балета Большого назвал Захарову гордостью театра
Обновлено в 13:43
Наука
Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток
Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.
Обновлено в 05:25
Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Культура
Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия
Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля
Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Наука
В лечении мышей от туберкулеза помог яд скорпиона
Специалисты выявили в яде скорпиона Diplocentrus melici, обитающего в Восточной Мексике, антибактериальные свойства.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Здоровье
Эксперты назвали 6 основных плюсов веганской диеты
Наконец эксперты решили поставить точку в этом споре и назвать 6 основных плюсов подобного рациона, эффективность которых научно доказана.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Космос
Радары возле Байкала смогут распознавать возможные угрозы из космоса
Система радаров, которая будет установлена возле Байкала и в самом комплексе, сможет распознавать угрозы в виде комет и астероидов.
Обновлено в 08:22
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Обновлено в 16:40
Происшествия
В Москве «заминировали» четыре станции метро
Обновлено в 15:11
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Космос
НЛО заметили в Польше над городом Мерошув
В сети появилось видео, в котором хорошо видно неопознанный беспилотник. Кадры НЛО были сняты в Польше, в городе Мерошув.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47