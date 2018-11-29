Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
Москва 24
12:05

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака" по итогам матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида", сообщается на сайте организации. Одним из поводов стал инцидент с выбежавшим на поле во время игры болельщиком.
Москва 2412:05

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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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