Футбол
УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»Москва 2412:05
Зе Луиш
|20′
|27′
Матео Барач
|41′
Мануэль Мартич
|59′
Максимилиан Хофманн
|64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
|64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
|71′
Денис Глушаков
|73′
|80′
Мерт Мюльдюр
|80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
|81′
|90′+1′
Филипп Шобесбергер
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
32
Ребров
38
Ещенко
29
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
71
Попов
8
Глушаков
40
Тимофеев
19
Самедов
12
Адриано
9
Зе Луиш
1
Штребингер
3
Мюльдюр
4
Барач
20
Хофманн
19
Поцман
23
Турнвальд
15
Мартич
28
Кнасмюлльнер
8
Шваб
5
Болинголи-Мбомбо
7
Шобесбергер
Рапид
Расстановка 4‑5‑1
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака" по итогам матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида", сообщается на сайте организации. Одним из поводов стал инцидент с выбежавшим на поле во время игры болельщиком.
Москва 2412:05
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