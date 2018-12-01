УЕФА открыл дело против московского "Спартака" из-за выбежавшего выяснить отношения с Денисом Глушаковым во время матча с австрийским "Рапидом" на поле болельщиком, а голкипер красно-белых Александр Селихов резко вступился за капитана команды во время прямого эфира в своем инстаграме.

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»

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