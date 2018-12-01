Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
Газета.Ru
вчера в 16:22

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 29 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
УЕФА открыл дело против московского "Спартака" из-за выбежавшего выяснить отношения с Денисом Глушаковым во время матча с австрийским "Рапидом" на поле болельщиком, а голкипер красно-белых Александр Селихов резко вступился за капитана команды во время прямого эфира в своем инстаграме.
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Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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