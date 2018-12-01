Футбол
УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»Газета.Ru16:22
Зе Луиш
|20′
|27′
Матео Барач
|41′
Мануэль Мартич
|59′
Максимилиан Хофманн
|64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
|64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
|71′
Денис Глушаков
|73′
|80′
Мерт Мюльдюр
|80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
|81′
|90′+1′
Филипп Шобесбергер
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
32
Ребров
38
Ещенко
29
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
71
Попов
8
Глушаков
40
Тимофеев
19
Самедов
12
Адриано
9
Зе Луиш
1
Штребингер
3
Мюльдюр
4
Барач
20
Хофманн
19
Поцман
23
Турнвальд
15
Мартич
28
Кнасмюлльнер
8
Шваб
5
Болинголи-Мбомбо
7
Шобесбергер
Рапид
Расстановка 4‑5‑1
УЕФА открыл дело против московского "Спартака" из-за выбежавшего выяснить отношения с Денисом Глушаковым во время матча с австрийским "Рапидом" на поле болельщиком, а голкипер красно-белых Александр Селихов резко вступился за капитана команды во время прямого эфира в своем инстаграме.
Газета.Ru16:22
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