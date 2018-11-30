Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
Спорт-Экспресс
10:29

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2), информирует официальный сайт организации. Московский клуб обвиняется в следующем: 1.
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Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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