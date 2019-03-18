Футбол
УЕФА открыл дело против РоналдуSoccer.ru 07:39
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть наказан за свой жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0). УЕФА обвиняет португальца в неподобающем поведении и уже открыл дело в отношении футболиста. Вопрос по Роналду будет рассмотрен 21 марта.
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