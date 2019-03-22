УЕФА открыл дело против НеймараNews.ru вчера в 12:53

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул обвинения бразильскому нападающему французского ПСЖ Неймару за оскорбления арбитров после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

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Происшествия Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.

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Политика В Крыму назвали «прогноз» Зеленского по возвращению полуострова шуткой Ранее в интервью украинскому телеканалу Icty Зеленский заявил, что, по его мнению, Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом он признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

Происшествия Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.

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Политика Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Общество Радий Хабиров назвал «чудом» новый объект в Уфе Радий Хабиров положительно отозвался о новом крупном спортивном объекте в Уфе на улице Камышлинской.

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Происшествия Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.

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Шоу-бизнес Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.

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