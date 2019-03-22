Футбол
УЕФА открыл дело против НеймараNews.ru вчера в 12:53
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул обвинения бразильскому нападающему французского ПСЖ Неймару за оскорбления арбитров после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3).
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УЕФА предъявил обвинения Неймару за оскорбления главного арбитра матча «ПСЖ» – «МЮ»
Советский спортвчера в 13:20
УЕФА открыл дело в отношении Неймара за поведение во время матча «ПСЖ» - «МЮ»
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