Футбол

УЕФА открыл дело против НеймараNews.ru вчера в 12:53

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул обвинения бразильскому нападающему французского ПСЖ Неймару за оскорбления арбитров после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3).
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УЕФА предъявил обвинения Неймару за оскорбления главного арбитра матча «ПСЖ» – «МЮ»

Советский спортвчера в 13:20

УЕФА открыл дело в отношении Неймара за оскорбление судей после матча с «МЮ»

Чемпионатвчера в 12:16

УЕФА выдвинул обвинения Неймару за критику судей после матча с «МЮ»

Sports.ruвчера в 11:25

УЕФА открыл дело в отношении Неймара за поведение во время матча «ПСЖ» - «МЮ»

Спорт-Экспрессвчера в 11:49

УЕФА открыл дело в отношении Неймара, оскорбившего судей матча «ПСЖ» — «МЮ»

Sport24.ruвчера в 11:42

УЕФА предъявил Неймару обвинения за критику работы арбитров

РИА Новостивчера в 11:38

УЕФА предъявил Неймару обвинение за критику судей после матча с «МЮ»

Матч ТВвчера в 12:09
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Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами

Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли «серебро» ЧМ в танцах на льду

Российский дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов выиграл серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который сегодня завершится в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:26
Политика

В Крыму назвали «прогноз» Зеленского по возвращению полуострова шуткой

Ранее в интервью украинскому телеканалу Icty Зеленский заявил, что, по его мнению, Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом он признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 03:25
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов

Чиновник сообщил, что пострадавшим будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жильё в другом районе.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.
Обновлено в 04:07
Авто

Porsche официально представила купеобразный кроссовер Cayenne Coupe

Немецкий производитель автомобилей, компания Porsche, порадовала поклонников долгожданным тизером нового кросс-купе.
Обновлено вчера в 07:27
Музыка

Умерла первая исполнительница «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 00:59
Авто

Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Во время мессы в Канаде напали на священника

На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Общество

Радий Хабиров назвал «чудом» новый объект в Уфе

Радий Хабиров положительно отозвался о новом крупном спортивном объекте в Уфе на улице Камышлинской.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд

Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.
Обновлено в 02:58
Единоборства

Макгрегор назвал условие для реванша с Алдо

Обновлено в 03:59
Политика

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие

Обновлено вчера в 20:43
Спорт

Родители Алины Загитовой гордятся победой дочери на чемпионате мира

Родители 16-летней фигуристки Алины Загитовой гордятся победой дочери на чемпионате мире в Японии.
Обновлено вчера в 12:19
Культура

Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт в России

Член общественного совета комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, принявший участие в мероприятии, заявил, что министерство культуры в России надо разогнать, пишет « Московский Комсомолец ».
Обновлено вчера в 15:00
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Обновлено вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Мать Собчак рассказала об отношениях с Виторганом после развода дочери

Обновлено в 03:34
Происшествия

Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске

Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Доклад по итогам расследования Мюллера передали главе минюста США

Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат

Суд пекинского района Чаоян вынес окончательное решение в разбирательстве по поводу кроссовера Landwind X7, который является нелицензионной копией модели Range Rover Evoque первого поколения.
Обновлено вчера в 10:13
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Президент Казахстана утвердил переименование Астаны в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза

A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено вчера в 10:19
Общество

Доренко пристыдил Запашного после призыва лишить его эфира

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко отреагировал на слова дрессировщика Эдгарда Запашного, который призвал лишить журналиста эфира.
Обновлено в 02:44
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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