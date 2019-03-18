Футбол

УЕФА открыл дело против Криштиану РоналдуВсе про Спорт ру 14:50

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам матча 1/8 финала против «Атлетико» (3:0).
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Роналду грозит дисквалификация за неприличный жест в адрес Симеоне. В УЕФА не оценили его троллинг

Sport24.ru10:30

Названа дата рассмотрения дисциплинарного дела в отношении Роналду

Газета.Ru08:12

УЕФА изучит поведение Роналду в матче с «Атлетико»

Sport.ru08:00

УЕФА открыл дело в отношении Роналду за неприличный жест после игры с «Атлетико»

Чемпионат07:05

Дисциплинарное дело в отношении Роналду будет рассмотрено 21 марта

Спорт-Экспресс06:56

УЕФА открыл дело в отношении Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Матч ТВ07:31

УЕФА открыл дело в отношении Роналду за жест Симеоне

Sports.ru07:21
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Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь.
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МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор жителей Крыма

Россия считает, что ЕС и НАТО пора признать выбор жителей Крыма, которые пять лет назад проголосовали за воссоединение с Россией.
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В Чите более 40 тысяч человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ

Около 43,5 тысяч жителей Читы остались без электроснабжения из-за отключения цепей линии электропередач.
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В правительстве Хабаровского края прошли обыски

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ФНС и ФСБ начали проверку продавцов рыбы и морепродуктов

Федеральная налоговая служба вместе с ФСБ России инициировала проверку группы индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся торговлей в розницу рыбой и морепродуктами, включая икру.
Обновлено в 09:34
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Ядерный бомбардировщик США полтора часа летал у границ России

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress свыше полутора часов летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей, сообщается в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации.
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Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены ограничений ЕС

Президент Владимир Путин заявил о готовности снять ответные санкции, если ЕС отменит свои ограничения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:36
Космос

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

Обновлено в 13:25
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Жирков извинился за конфликт с Глушенковым

Полузащитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков извинился за конфликт с игроком московского "Спартака" Максимом Глушенковым, который произошел во время матча 20-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
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Политика

Путин попросил силовиков передвинуться из бухты в Балаклаве ради яхт

Президент России Владимир Путин попросил силовые ведомства освободить место в Балаклавской бухте в Крыму для развития яхтинга.
Обновлено в 16:06
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 11:22
Политика

В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения

Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz

Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45
Политика

Путин пошутил про нехватку средств у евреев на синагогу в Крыму

Во время встречи с крымскими общественниками президент России Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев после сообщения руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о задержке строительства синагоги из-за финансового вопроса.
Обновлено в 14:32
Политика

Россия признала Северную Македонию под новым названием

Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Жители Якутии собрались на второй митинг против мигрантов

Обновлено в 08:36
Футбол

Кутепов покинул расположение сборной России из-за травмы

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение сборной России из-за травмы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал об особой связи дочери и Началовой

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о взаимоотношениях дочери и певицы Юлии Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:16
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Главу Warner Bros. уволят после секс-скандала

Главу голливудского киноконцерна Warner Bros. Кевина Цудзихару увольняют после секс-скандала. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК

В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Заклеившую ребенку рот воспитательницу осудили в Курской области

Отмечается, что также в июне 2017 года осужденная заклеила рот скотчем трехлетнему ребенку в детском саду.
Обновлено в 15:09
Политика

Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
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В крови умершей свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму

Миланский прокурор Франческо Греко заявил, что эксперты обнаружили в организме погибшей ключевой свидетельницы по делу экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, марокканской танцовщицы Иман Фадил высокую концентрацию металлов, в частности кадмия и сурьмы.
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Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел РФ получило от МИД Украины ноту протеста в связи с посещением президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Крымского полуострова и Севастополя, которые в Киеве до сих пор считают частью украинского государства.
Обновлено в 12:40
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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