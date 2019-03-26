Футбол

УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – АнглияБомбардир.ру вчера в 08:26

Черногория — Англия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион Под Горицом
Марко Вешович
17′
30′
Майкл Кин
39′
Росс Баркли
52′
Росс Баркли
59′
Росс Баркли
Фатос Бечирай
Марко Янкович
61′
64′
Деле Алли
Джордан Хендерсон
Марко Вешович
Александар Больевич
70′
71′
Харри Кейн
Марко Симич
Владимир Йовович
74′
81′
Рахим Стерлинг
81′
Росс Баркли
Джеймс Уорд-Проуз
83′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Александар Больевич
90′+2′
90′+2′
Джордан Хендерсон
90′+3′
Дэнни Роуз
УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
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Гарет Саутгейт
Я точно слышал оскорбления в адрес Роуза, когда ему показали желтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений на этот счет, и мы пожалуемся в УЕФА. Такого не должно быть.
— Гарет Саутгейт, британский футболистEurosport.ru вчера в 10:42

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