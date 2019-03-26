Футбол
УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – АнглияБомбардир.ру 08:26
УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
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Я точно слышал оскорбления в адрес Роуза, когда ему показали желтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений на этот счет, и мы пожалуемся в УЕФА. Такого не должно быть.
— Гарет Саутгейт, британский футболистEurosport.ru 10:42
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