УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – АнглияГазета.Ru 11:12

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование по итогам встречи отборочного тура чемпионата Европы—2020 между сборными Черногории и Англии (1:5), сообщает "Советский спорт".

УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия

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