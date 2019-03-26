УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – АнглияБомбардир.ру 08:26

УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.

УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия

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