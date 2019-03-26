УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – АнглияБомбардир.ру 08:26

Я точно слышал оскорбления в адрес Роуза, когда ему показали желтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений на этот счет, и мы пожалуемся в УЕФА. Такого не должно быть.

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УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия

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