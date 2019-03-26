Футбол
УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – АнглияБомбардир.ру 08:26
УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
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Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Общество
Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Политика
Домохозяйка выиграла выборы мэра Усть-Илимска
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Энергетика
Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.
Обновлено в 09:11
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Футбол
Ионов сможет помочь «Ростову» в матче против «Урала»
Полузащитник сборной России и «Ростова» Алексей Ионов может принять участие в матче РПЛ против «Урала».
Обновлено в 09:35
Футбол
О. Иванов: «Спартак» всегда был «Спартаком», это играющая команда
„Спартак“ всегда был „Спартаком“. Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи.
Обновлено в 04:20
Политика
«РИА Новости» сообщило о переходе Марины Ковтун в Совет федерации
Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун перейдет в Совет федерации сенатором от региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.
Обновлено в 07:52
Финансы
Набиуллина назвала слабое место российской экономики
Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Политика
США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Политика
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 03:59
Культура
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах
Обновлено вчера в 12:47
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами
Как сообщало ИА REGNUM, за три года проведения военной операции в Сирии против незаконных вооружённых формирований, начатой в сентябре 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада, в арабской республике погибли 112 российских военнослужащих.
Обновлено в 00:21
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года.
Обновлено в 08:54
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Интернет
Российский чип для «интернета вещей» прошел первые испытания
Компания "Современные Радио Технологии" заявила о начале испытаний чипа, который в будущем может стать основой для умных счетчиков электроэнергии и других гаджетов из "интернета вещей".
Обновлено в 09:27
Политика
Трамп назвал СМИ врагами народа
Президент США Дональд Трамп вновь ополчился на средства массовой информации и назвал журналистов врагами народа и «настоящей оппозицией».
Обновлено в 07:58
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Напомним, что ранее «Замана» сообщала о желании Макгрегора уйти из спорта.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Уфа» может уволить тренера Кириченко
Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12