Футбол

УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – АнглияБомбардир.ру 08:26

УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
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УЕФА открыл дело после сообщения Англии о расистском поведении болельщиков Черногории

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УЕФА открыл дело против сборной Черногории за проявление расизма на матче с Англией

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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:44, Ашберн
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Президент США Дональд Трамп вновь ополчился на средства массовой информации и назвал журналистов врагами народа и «настоящей оппозицией».
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