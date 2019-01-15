Футбол
УЕФА открыл дело в отношении "Челси" о проявлениях болельщиками ксенофобии, сообщает официальный сайт союза. Во время выездного матча группового турнира Лиги Европы против венгерского "Види" на гостевой трибуне был замечен баннер с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова".
Спорт-Экспресс04:04
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Футбол
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