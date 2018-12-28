Футбол

УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов «Интера» в адрес Кулибали
РИА Новости
13:02

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудили расистские оскорбления болельщиков "Интера" в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче команд в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости13:02

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УЕФА осудил расистские оскорбление фанатов «Интера» в адрес Кулибали

Евро-футбол.ру13:33

УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов «Интера» в адрес Кулибали

Спорт-Экспресс13:13

УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов «Интера» в адрес Кулибали

РИА Новости13:02
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Калиду Кулибали
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