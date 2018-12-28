Футбол
УЕФА осудил расистские оскорбления болельщиков "Интера" в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали во время матча 18-го тура чемпионата Италии между этими командами (1:0). В концовке встречи 27-летний сенегалец получил две желтые карточки за одну минуту и был удален с поля.
Спорт-Экспрессвчера в 13:13
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Происшествия
Число погибших при сходе лавин в Хабаровском крае возросло до двух
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Московской области загорелся газопровод
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
К юго-востоку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2
Обновлено вчера в 22:52
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) обыграли команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
Die Welt: российский «Авангард» вызвал «панику» в США
Немецкое издание Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено вчера в 22:06
Общество
В Сети высмеяли Меланью Трамп «без штанов»
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
В США восхитились модернизацией российских боевых самолетов
Стратегия России по модернизации военных самолетов, направленная на улучшение характеристик воздушных судов советской эпохи, показывает отличный результат, пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Обновлено вчера в 17:55
Наука
Определена польза алкоголя для сердца
Оказалось, что употребление семи или менее стандартных порций спиртных напитков в неделю продлевало жизнь на 383 дня в среднем по сравнению с теми, кто вообще не пил алкоголь.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
Обновлено вчера в 10:48
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено вчера в 00:55
Политика
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной
Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено 27 декабря в 21:46
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Армия и оружие
Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии
Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявил о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Володин ответил на требования Макрона и Меркель
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
28 декабря в ФСБ России по Крыму сообщили об окончании строительства заграждения на границе с Украиной.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил самолёт ВВС США вблизи Крыма
На днях в Сети появилась информация о том, что над Чёрным морем вблизи Крыма истребитель ВКС России осуществил перехват разведывательного самолёта ВВС США.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В сети алкомаркетов «Красное и Белое» проходят обыски
Как сообщают федеральные СМИ, в главном офисе «Красного и Белого», а также на складах в Челябинске и в Москве проводятся следственные действия.
Обновлено 26 декабря в 22:37
Экономика
Крупнейшие форекс-дилеры России лишились лицензий
Центробанк РФ аннулировал лицензии участников рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.
Обновлено 27 декабря в 09:56
Армия и оружие
Покидающие Сирию американские войска захотели оставить оружие курдам
В Пентагоне собираются предложить президенту США Дональду Трампу передать оружие курдам после того, как американские войска покинут Сирию.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 06:08
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород
Обновлено вчера в 06:25
Экономика
Дерипаска продал девелопера «Главстрой»
Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд) перестал быть владельцем одного из крупнейших девелоперов России — компании «Главстрой» (головное юридическое лицо — «Главмосстрой»), свидетельствуют материалы базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
«Крабовый король» Олег Кан сбежал из России
Сахалинский бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "Крабовый король", сбежал из России после выхода на телеканале "Россия" расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2".
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков
Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 07:37
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 03:29
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа
Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено вчера в 14:07