УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тыс евро по итогам матча с «Рейнджерс» и на 28 тыс евро за игру с «Рапидом». ЦСКА подвергся штрафу в 13 тыс евро за то, что фанаты московской команды во время домашней игры с «Викторией» (1:2) 27 ноября бросали посторонние предметы и выбегали на поле.

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:15