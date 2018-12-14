Футбол
УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов
УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатовСпорт БИЗНЕС Onlineвчера в 12:15
УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тыс евро по итогам матча с «Рейнджерс» и на 28 тыс евро за игру с «Рапидом». ЦСКА подвергся штрафу в 13 тыс евро за то, что фанаты московской команды во время домашней игры с «Викторией» (1:2) 27 ноября бросали посторонние предметы и выбегали на поле.
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 12:15
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ЦСКА получил штраф € 13 тыс. за поведение фанатов во время матча с «Викторией»
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ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро по итогам матча с «Викторией» в Лиге чемпионов
Советский спортвчера в 11:19
ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро за поведение фанатов во время домашней игры с «Викторией»
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