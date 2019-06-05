Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧНева Спорт 05:01
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Политика
Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Дагестане обрушился мост с автомобилями
В Дагестане рухнул самодельный мост через речку Хазан-Ор. В этот момент на нем были припаркованы несколько автомобилей.
Обновлено в 08:41
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Экономика
Коломойского сдал бизнес Коломойского
Под самый конец срока предыдущего президента, Коломойский выиграл дело по незаконной приватизации ПриватБанка официальным Киевом.
Обновлено в 09:51
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $60
Фьючерсы подешевели на фоне данных по запасам нефти в США.
Обновлено в 11:56
Финансы
ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки
В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
Экс-президент Украины Леонида Куча – представитель Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе – заявил, что заседание в Минске впервые прошло конструктивно.
Обновлено в 13:00
Общество
Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне
Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Дацик пытался сорвать конференцию партии «Яблоко»
В Петербурге сегодня, 5 июня, в офис партии «Яблоко» ворвался Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан».
Обновлено в 13:03
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Обновлено в 04:31
Космос
Китай впервые запустил ракету-носитель с морской платформы
Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» (CZ-11) с семью космическими аппаратами осуществлен в 7:06 мск со стартовой платформы, расположенной в Желтом море.
Обновлено в 01:35
Общество
Создатель «Большого брата» и «Голоса» подал иск против Facebook
Нидерландский миллиардер Джон де Моль, известный созданием реалити-шоу «Большой брат» и телевизионного вокального конкурса «Голос», в среду, 5 июня, подал иск против Facebook в Амстердамский окружной суд, передает Reuters.
Обновлено в 14:07
Политика
МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян
Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено в 13:19
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Наука
Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
Обновлено в 13:00