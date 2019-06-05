Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧНева Спорт 05:01
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Политика
Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду
На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:20
Культура
Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian
Красногорский районный городской суд Московской области продолжит рассматривать иск кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian).
Обновлено в 05:45
Политика
Новые правила правописания потребовали отменить на Украине
Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65
В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».
Обновлено в 07:40
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны
Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено в 12:19
Общество
Школьники напишут ЕГЭ по иностранным языкам и физике
Единый государственный экзамен по физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники российских школ в среду.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество
В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
Обновлено в 13:03
Политика
Лавров рассказал об общих интересах у России и США
Россия и США имеют общий интерес в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 17:26
Политика
Депутат Рады: Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией «Межигорье»
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:17
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Баскетбол
Баскетбол. ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии Единой лиги
Второй матч противостояния состоится в пятницу, 7 июня и пройдет также на паркете московской команды.
Обновлено в 14:30
Политика
Конгрессмены попросили Трампа продлить договор СНВ-3 с Россией
В письме, которое подписали сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел, а также еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей, президенту Дональду Трампу предлагается продлить действие договора СНВ-3, подписанного в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне
Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
Обновлено в 14:29
Авто
BMW обнародовала рублевые цены на новую M8
Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
На юге Москвы загорелось складское здание
Обновлено в 16:33
Происшествия
Ребенок выжил после падения лифта с 19 этажа
В Китае 9-летняя девочка выжила после того, как кабина лифта, в котором она ехала, сорвалась с 19 этажа.
Обновлено в 10:37
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Происшествия
Националист Дацик попытался сорвать конференцию партии «Яблоко»
Националист и бывший боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ворвался в петербургский офис политической партии «Яблоко» в среду, 5 июня, прямо во время проведения конференции.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Футбол
Ян Облак: «Буду играть в „Атлетико“, пока наши амбиции совпадают»
Пока амбиции «Атлетико» совпадают с моими, я буду продолжать играть здесь. Я остался, потому что мы имеем одинаковые амбиции.
Обновлено в 15:49