Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧНева Спорт 05:01

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
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Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф

Газета.Ru11:21

Модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ, оштрафуют на 15 тысяч евро. Доход от рекламы оценивается в 3,5 млн евро

Sports.ru07:19

Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, будет оштрафована на € 15 тыс

Чемпионат10:02

УЕФА оштрафовал выбежавшую на поле во время финала ЛЧ модель на 15 тысяч евро

Sport24.ru09:51

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Нева Спорт05:01

Модель, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов, оштрафована на 15 тысяч евро

Спорт-Экспресс10:13

УЕФА оштрафовал на 15 тысяч евро девушку, выбежавшую на поле в купальнике во время финала ЛЧ

Матч ТВ03:35
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Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
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Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
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Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду

На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:20
Культура

Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian

Красногорский районный городской суд Московской области продолжит рассматривать иск кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian).
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Политика

Новые правила правописания потребовали отменить на Украине

Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65

В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».
Обновлено в 07:40
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МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны

Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено в 12:19
Общество

Школьники напишут ЕГЭ по иностранным языкам и физике

Единый государственный экзамен по физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники российских школ в среду.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество

В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками

Обновлено в 13:03
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Политика

Лавров рассказал об общих интересах у России и США

Россия и США имеют общий интерес в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 17:26
Политика

Депутат Рады: Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией «Межигорье»

Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:17
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Баскетбол

Баскетбол. ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии Единой лиги

Второй матч противостояния состоится в пятницу, 7 июня и пройдет также на паркете московской команды.
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В письме, которое подписали сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел, а также еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей, президенту Дональду Трампу предлагается продлить действие договора СНВ-3, подписанного в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.
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Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне

Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
Обновлено в 14:29
Авто

BMW обнародовала рублевые цены на новую M8

Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
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Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия

На юге Москвы загорелось складское здание

Обновлено в 16:33
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Ребенок выжил после падения лифта с 19 этажа

В Китае 9-летняя девочка выжила после того, как кабина лифта, в котором она ехала, сорвалась с 19 этажа.
Обновлено в 10:37
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Определены самые грязные и чистые регионы России

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Националист Дацик попытался сорвать конференцию партии «Яблоко»

Националист и бывший боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ворвался в петербургский офис политической партии «Яблоко» в среду, 5 июня, прямо во время проведения конференции.
Обновлено в 16:55
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Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
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Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Футбол

Ян Облак: «Буду играть в „Атлетико“, пока наши амбиции совпадают»

Пока амбиции «Атлетико» совпадают с моими, я буду продолжать играть здесь. Я остался, потому что мы имеем одинаковые амбиции.
Обновлено в 15:49
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