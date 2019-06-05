УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧНева Спорт 05:01

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

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