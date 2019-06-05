УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧНева Спорт 05:01

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Гаджеты Мобильная версия Skype теперь имеет совместный доступ к экрану Microsoft обновила мобильное приложение популярного мессенджера, присовокупив к нему опцию совместного доступа к экрану во время видеозвонка.

Общество Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.

Шоу-бизнес Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.

Происшествия МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Путешествия Туристам в Амстердаме предложат на один день выйти замуж за гида В Амстердаме придумали необычный формат экскурсий: туристам предлагают на один день сыграть свадьбу с местным жителем, а затем отправиться в совместный краткосрочный "медовый месяц", чтобы узнать город.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

ЖКХ В Южно-Сахалинске завершили отопительный сезон По оценкам специалистов СКК, минувший отопительный сезон 2018/2019 в Южно-Сахалинске прошел в штатном режиме.

Авто На ПМЭФ показали золотой Aurus Senat Российский лимузин Aurus Senat золотого цвета представили на променаде Экспофорума, где состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

Армия и оружие Bloomberg: венесуэльские военные обучают колумбийских повстанцев применению ПЗРК «Игла-С» Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".

Происшествия Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.

Происшествия В метро Японии поезд сошёл с рельсов Поезд сошёл с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, сообщает NHK.

Происшествия Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).

Гаджеты Более 200 опасных приложений нашли в Google Play Специалисты провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что в общей сложности опасные программы были скачены пользователями 440 миллионов раз.

Религия Православные верующие отмечают Вознесение Господне Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.

Политика РФ осуждает новые санкции США против Кубы Ограничительные меры вводятся с 5 июня Российские власти осуждают новые ограничительные меры, которые Соединенные Штаты вводят в отношении Кубы.