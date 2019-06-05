Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧНева Спорт 05:01
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала дочь
Обновлено в 19:47
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено в 08:22
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено в 11:08
Путешествия
Могу себе позволить? 5 мифов об отпуске на яхте
Обновлено в 07:38
Происшествия
Воздушный шар разбился в Германии
Обновлено в 07:54
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Мобильная версия Skype теперь имеет совместный доступ к экрану
Microsoft обновила мобильное приложение популярного мессенджера, присовокупив к нему опцию совместного доступа к экрану во время видеозвонка.
Обновлено в 16:41
Общество
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым
Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Путешествия
Туристам в Амстердаме предложат на один день выйти замуж за гида
В Амстердаме придумали необычный формат экскурсий: туристам предлагают на один день сыграть свадьбу с местным жителем, а затем отправиться в совместный краткосрочный "медовый месяц", чтобы узнать город.
Обновлено в 18:16
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
ЖКХ
В Южно-Сахалинске завершили отопительный сезон
По оценкам специалистов СКК, минувший отопительный сезон 2018/2019 в Южно-Сахалинске прошел в штатном режиме.
Обновлено в 20:42
Авто
На ПМЭФ показали золотой Aurus Senat
Российский лимузин Aurus Senat золотого цвета представили на променаде Экспофорума, где состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Bloomberg: венесуэльские военные обучают колумбийских повстанцев применению ПЗРК «Игла-С»
Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".
Обновлено в 20:07
Происшествия
Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии
В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Обновлено в 21:09
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Происшествия
В метро Японии поезд сошёл с рельсов
Поезд сошёл с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, сообщает NHK.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Гаджеты
Более 200 опасных приложений нашли в Google Play
Специалисты провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что в общей сложности опасные программы были скачены пользователями 440 миллионов раз.
Обновлено в 20:30
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Бузову застрахуют на пять миллионов рублей для нового шоу
Обновлено в 20:03
Политика
РФ осуждает новые санкции США против Кубы
Ограничительные меры вводятся с 5 июня Российские власти осуждают новые ограничительные меры, которые Соединенные Штаты вводят в отношении Кубы.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа
Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03