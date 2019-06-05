Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧНева Спорт 05:01

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
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Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф

Газета.Ru11:21

Модель, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов, оштрафована на 15 тысяч евро

Спорт-Экспресс10:13

Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, будет оштрафована на € 15 тыс

Чемпионат10:02

УЕФА оштрафовал выбежавшую на поле во время финала ЛЧ модель на 15 тысяч евро

Sport24.ru09:51

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Нева Спорт05:01

Модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ, оштрафуют на 15 тысяч евро. Доход от рекламы оценивается в 3,5 млн евро

Sports.ru07:19

УЕФА оштрафовал на 15 тысяч евро девушку, выбежавшую на поле в купальнике во время финала ЛЧ

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