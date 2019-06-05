Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧНева Спорт 05:01
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Политика
Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа
Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Политика
Россия призвала Запад образумить Косово
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.
Обновлено в 14:59
Транспорт
Прокуратура начала проверку из-за сбоя с выдачей багажа в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку в связи с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:14
Политика
Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр
Обновлено в 15:24
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
В Идлибе террористы готовят провокации с химоружием, заявили в МИД РФ
Москва озабочена ситуацией в Идлибе, где террористы не оставляют попыток обострить обстановку, готовя провокации с использованием химического оружия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:09
Экономика
Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики
В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Декларация Никиты Михалкова исчезла из сведений о доходах руководителей столичных театров
Из сведений о доходах руководителей московских театров, публикуемые московскими властями, исчезла декларация Никиты Михалкова.
Обновлено в 14:38
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Музыка
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип
В начале ролика зрителей предупреждают, что видео не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы.
Обновлено в 03:21
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено в 13:01
Гаджеты
Пользователи Huawei смогут оценить преимущества новой прошивки EMUI 9
По словам Huawei, прошивка EMUI 9 доступна для всей серии Huawei Mate 10, в том числе Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design, Mate 9 и Mate 9 Pro, Mate RS, Mate 20 Lite, а также серии P20, P10 и бюджетной линейки Nova 3. Расширение оболочки на платформе Android 9 Pie стартовало в конце прошлого года.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Космос
Спутник «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту
После отделения от разгонного блока «Бриз-М» спутник «Ямал-601» не сумел выйти на рабочую орбиту из-за неполадок с двигателем.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу
Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 12:46
Футбол
Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов»
Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.
Обновлено в 12:24
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.
Обновлено 03 июня в 11:14