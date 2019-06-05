Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧНева Спорт 05:01

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
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Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф

Газета.Ru11:21

УЕФА оштрафовал на 15 тысяч евро девушку, выбежавшую на поле в купальнике во время финала ЛЧ

Матч ТВ03:35

Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, будет оштрафована на € 15 тыс

Чемпионат10:02

УЕФА оштрафовал выбежавшую на поле во время финала ЛЧ модель на 15 тысяч евро

Sport24.ru09:51

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Нева Спорт05:01

Модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ, оштрафуют на 15 тысяч евро. Доход от рекламы оценивается в 3,5 млн евро

Sports.ru07:19

Модель, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов, оштрафована на 15 тысяч евро

Спорт-Экспресс10:13
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Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
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Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа

Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн

Обновлено в 13:15
Политика

Россия призвала Запад образумить Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.
Обновлено в 14:59
Транспорт

Прокуратура начала проверку из-за сбоя с выдачей багажа в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку в связи с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Политика

Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр

Обновлено в 15:24
Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин»

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:35
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

В Идлибе террористы готовят провокации с химоружием, заявили в МИД РФ

Москва озабочена ситуацией в Идлибе, где террористы не оставляют попыток обострить обстановку, готовя провокации с использованием химического оружия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:09
Экономика

Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Общество

Декларация Никиты Михалкова исчезла из сведений о доходах руководителей столичных театров

Из сведений о доходах руководителей московских театров, публикуемые московскими властями, исчезла декларация Никиты Михалкова.
Обновлено в 14:38
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Музыка

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип

В начале ролика зрителей предупреждают, что видео не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы.
Обновлено в 03:21
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено в 13:01
Гаджеты

Пользователи Huawei смогут оценить преимущества новой прошивки EMUI 9

По словам Huawei, прошивка EMUI 9 доступна для всей серии Huawei Mate 10, в том числе Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design, Mate 9 и Mate 9 Pro, Mate RS, Mate 20 Lite, а также серии P20, P10 и бюджетной линейки Nova 3. Расширение оболочки на платформе Android 9 Pie стартовало в конце прошлого года.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Космос

Спутник «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту

После отделения от разгонного блока «Бриз-М» спутник «Ямал-601» не сумел выйти на рабочую орбиту из-за неполадок с двигателем.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу

Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 12:46
Футбол

Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов»

Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.
Обновлено в 12:24
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.
Обновлено 03 июня в 11:14
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