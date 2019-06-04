Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штрафГазета.Ru 11:21

Американская модель и актриса Кинси Волански, прославившаяся своим прорывом на поле в финале Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем" (0:2), будет оштрафована, передает "Советский спорт". Как сообщает Marca, Волански выплатит € 15 тыс.

Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф

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