Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч евро из-за поведения болельщиков
Матч ТВ
11:24

Московский ЦСКА будет оштрафован по итогам домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории». Союз европейских футбольных ассоциаций открыл в отношении армейцев дисциплинарное дело из-за поведения болельщиков.
Матч ТВ11:24

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ЦСКА получил штраф € 13 тыс. за поведение фанатов во время матча с «Викторией»

Чемпионат12:08

УЕФА оштрафовал ЦСКА на €13 тыс. по итогам домашнего матча Лиги чемпионов с «Викторией»

ТАСС10:57

«Спартак» получил штраф от УЕФА на 55 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги Европы

Матч ТВ11:52

ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро по итогам матча с «Викторией» в Лиге чемпионов

Советский спорт11:19

ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро за поведение фанатов во время домашней игры с «Викторией»

Спорт-Экспресс11:10

УЕФА оштрафовал «Спартак» на €55 тысяч по итогам двух матчей Лиги Европы

Sport24.ru11:07

«Спартак» оштрафован на 28 тысяч евро после игры с «Рапидом». Сообщалось, что клуб может предъявить иск выбежавшему на поле фанату на сумму штрафа

Sports.ru11:11
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
Футбол

Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.
Обновлено в 11:53
Футбол

Черышев не хочет играть в Российской Премьер-лиге

Клубу не удалось выйти в 1/8 Лиги чемпионов — весной команда Черышева будет играть в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 11:52
Футбол

ЦСКА после победы над «Реалом» ушел в отпуск

Напомним, в последнем матче команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла мадридский «Реал» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, однако не смогла пробиться в еврокубковую весну.
Обновлено в 08:42
Футбол

Определились возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф ЛЕ

Команды продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 17 декабря в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:00
Футбол

Сборная России начнет отборочный турнир Евро-2020 в Брюсселе и Астане

Первые домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная России сыграет летом следующего года.
Обновлено в 11:38
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:58
Футбол

«Манчестер Сити» не собирается покупать новых футболистов зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует никого покупать этой зимой.
Обновлено в 09:25
Футбол

«Спартак» согласовал переход защитника «Флуминенсе» Лукаса

Обновлено в 08:51
Футбол

Ройс признан лучшим игроком бундеслиги в ноябре

Напомним, что в ноябре 29-летний форвард записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу в трех встречах чемпионата Германии.
Обновлено в 11:30
Футбол

Аршавин может получить административную должность в «Зените»

Обновлено в 06:57
Футбол

Рауль Рианчо: «Будущее „Спартака“ не связано с Глушаковым»

"Спартак" находится в переходном периоде от одного поколения игроков к другому.
Обновлено в 08:30
Футбол

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Славии»

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал о причинах поражения от "Славии".
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

«Балтика» ведет переговоры по расторжению контракта с Ледяховым

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, что клуб планирует расторгнуть контракт с главным тренером команды Игорем Ледяховым.
Обновлено в 05:54
Футбол

Унаи Эмери: «Озил и Рэмси могут сыграть против „Саутгемптона“»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о форме Месута Озила и Аарона Рэмси в преддверии матча чемпионата Англии против «Саутгемптона».
Обновлено в 11:20
Футбол

Анри: «„Монако“ в Лионе будет драться до последнего»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура против «Лиона» в чемпионате Франции.
Обновлено в 12:09
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