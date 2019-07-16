«Краснодар» оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение общих принципов работы главного тренера, — сообщили в пресс-службе УЕФА. Для получения лицензии Pro кандидат должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года. Мусаев получил соответствующую лицензию в июне 2019 года.

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро из-за Мусаева

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