Футбол

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро из-за МусаеваМатч ТВ 11:08

«Краснодар» оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение общих принципов работы главного тренера, — сообщили в пресс-службе УЕФА. Для получения лицензии Pro кандидат должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года. Мусаев получил соответствующую лицензию в июне 2019 года.
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«Краснодар» оштрафован на 50 тысяч евро

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УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тыс. евро за Мусаева

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УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро из-за Мусаева

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УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера

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Sport24.ru07:12

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро за нарушение Мусаевым тренерских принципов

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