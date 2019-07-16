Футбол
УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро из-за МусаеваМатч ТВ 11:08
«Краснодар» оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение общих принципов работы главного тренера, — сообщили в пресс-службе УЕФА. Для получения лицензии Pro кандидат должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года. Мусаев получил соответствующую лицензию в июне 2019 года.
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Составлен рейтинг самых популярных марок в регионах России
Автомобили российских марок пользуются большой популярностью на Урале. В разных регионах страны отмечаются свои фавориты на авторынке.
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Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
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Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»
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Здоровье
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Как подчеркивается, демонстрация электрического гиперкара Evija, который должен стать самой амбициозной машиной за всю историю компании Lotus, пройдет на мероприятие, организованном в Лондоне.
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Космос
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Политика
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Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
Обновлено в 06:48
Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
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Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Культура
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено в 12:13
Финансы
ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей
Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Наука
Алгоритм глубокого обучения исследователей UCI собирает кубик Рубика быстрее человека
Обновлено в 07:51
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Здоровье
Глава Псковской области поручил проверить работу детской стоматологии
Псковичи жалуются на большие очереди к специалистам Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению областных властей.
Обновлено в 07:25
Общество
Биоспецназ направили в зону наводнения в Иркутской области
В зону наводнения в Иркутской области для выявления возбудителей опасных болезней прибыло уникальное военное подразделение — Центр биологической защиты специального назначения Минобороны, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.
Обновлено в 18:41
Технологии
Почти 50 % россиян устали от рекламных уведомлений на своем телефоне
По итогам исследования, рекламные объявления занимают наибольшее число среди всплывающих уведомлений на экране телефона, так называемых «push-уведомлений».
Обновлено в 06:08
Футбол
На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей
Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено в 16:50
Финансы
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд
Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с 12,136 миллиарда долларов до 12,024 миллиарда.
Обновлено в 18:29
Политика
Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари
Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 14:52
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Соболь устроила скандал на заседании избирательной комиссии
Юрист Соболь криками сорвал минуту памяти в честь лауреата премии «Моя малая Родина».
Обновлено в 12:04
Общество
Москву на 36 часов накроют ливни
Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.
Обновлено в 07:41
Политика
РФ и США попробуют запустить в Женеве регулярный диалог по контролю над вооружениями
Полноформатные консультации по стратегической стабильности между представителями России и Соединенных Штатов пройдут в среду в Женеве.
Обновлено в 17:02
Авто
SsangYong Actyon поменяет марку на Mahindra и станет 7-местным
На индийском рынке кроссовер SsangYong Actyon может выйти под брендом Mahindra.
Обновлено в 09:02
Футбол
Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус»
Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02