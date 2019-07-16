Футбол

УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева на 50 тысяч евроБомбардир.ру 11:59

УЕФА применил санкции к «Краснодару» из-за старшего тренера Мурада Мусаева. Согласно правилам организации, недопустимо демонстративно руководить командой из технической зоны тренерам, не имеющим лицензии Pro.
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«Краснодар» оштрафован на 50 тысяч евро

Советский спорт18:55

УЕФА отклонил апелляцию по Мусаеву и оштрафовал «Краснодар»

Sport24.ru07:12

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тыс. евро за Мусаева

Юга.ру12:15

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро из-за Мусаева

Матч ТВ11:08

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера

ТАСС10:32

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро за нарушение Мусаевым тренерских принципов

Sport.ru12:13

Мусаеву могут запретить руководить «Краснодаром» в РПЛ

Metaratings04:52
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Происшествия

Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено в 17:17
Кино

Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Экономика

Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании

Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.
Обновлено в 15:59
Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Гаджеты

Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки

Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено в 15:47
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Общество

Дума ввела штрафы за фальсификацию прохождения техосмотра автомобилей

Госдума приняла во вторник в третьем чтении предложенные правительством проекты законов, направленных на борьбу с выдачей фальшивых диагнoстических карт техoсмoтра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:55
Космос

Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность

В новом исследовании группа ученых во главе с профессором Чикагского университета, США, Венди Фридман (Wendy Freedman) предложила новый, независимый метод расчета постоянной Хаббла, основанный на измерениях параметров звезд класса красных гигантов.
Обновлено в 20:39
Происшествия

Госдума утвердила наказания за непропуск «скорой помощи»

Государственная дума в окончательном чтении приняла законы, которые вводят уголовную ответственность за непропуск машины «скорой помощи».
Обновлено в 07:07
Космос

Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Происшествия

На российском пляже найдены тела семи человек

Обновлено в 01:52
Происшествия

Возгорание в гостинице в центре Москвы ликвидировали

"В настоящее время возгорание на кровле здания гостиницы на Мукомольном проезде, 4А, строение 1 ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:04
Политика

У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными

Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
Обновлено в 06:48
Гаджеты

Флагман Lenovo снимает не хуже Google Pixel 3

Если говорить о последней оценке, Z6 Pro оказывается чуть лучше iPhone 8 Plus и чуть хуже, чем OnePlus 6. Если же говорить именно о фотовозможностях, что для большинства более актуально, то флагман Lenovo обошёл Asus ZenFone 6, OnePlus 6T и выступил на уровне Google Pixel 3, а это многого стоит.
Обновлено в 11:06
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ

Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

СК РФ запустил проект «Украина. Хроника огненных лет»

Как сообщает информационное агентство «Независимая пресса» со ссылкой на сообщение СК РФ, Хронику вооруженного конфликта разместят на YouTube-канале следственного комитета.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Общество

Смолов отдал 400 тысяч на ремонт сельского дома культуры

Обновлено в 14:04
Общество

Срок заключения осужденной в США россиянки Осиповой сократился

Обновлено в 15:18
Политика

Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму

Украинским гражданам рекомендовали воздержаться от "опасного отдыха" в аннексированном Россией Крыму.
Обновлено в 20:07
Экономика

В России оптовые цены на сахар рекордно упали

В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые места комплексов С-400

Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Политика

США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы

Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Кино

В Пермском крае начали снимать фильм «Сердце пармы»

Телеканал «Россия» запускает проект «Сердце пармы», одноименный фильм уже начали снимать в Пермском крае.
Обновлено в 11:08
Политика

Лавров прокомментировал ситуацию с паспортами для жителей Донбасса

Россия не навязывает паспорта жителям Донецкой и Луганской областей, а пытается защитить людей от дискриминационных действий властей Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 19:38
Политика

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

Силовики ВСУ уничтожили собственные позиции в Донбассе

Обновлено в 04:18
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Телевидение и социальные сети усиливают депрессию у подростков

Обновлено в 08:57
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