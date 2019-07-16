Футбол
УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева на 50 тысяч евроБомбардир.ру 11:59
УЕФА применил санкции к «Краснодару» из-за старшего тренера Мурада Мусаева. Согласно правилам организации, недопустимо демонстративно руководить командой из технической зоны тренерам, не имеющим лицензии Pro.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Кино
Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»
Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.
Обновлено в 15:59
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено в 15:47
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Общество
Дума ввела штрафы за фальсификацию прохождения техосмотра автомобилей
Госдума приняла во вторник в третьем чтении предложенные правительством проекты законов, направленных на борьбу с выдачей фальшивых диагнoстических карт техoсмoтра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:55
Космос
Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность
В новом исследовании группа ученых во главе с профессором Чикагского университета, США, Венди Фридман (Wendy Freedman) предложила новый, независимый метод расчета постоянной Хаббла, основанный на измерениях параметров звезд класса красных гигантов.
Обновлено в 20:39
Происшествия
Госдума утвердила наказания за непропуск «скорой помощи»
Государственная дума в окончательном чтении приняла законы, которые вводят уголовную ответственность за непропуск машины «скорой помощи».
Обновлено в 07:07
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Происшествия
На российском пляже найдены тела семи человек
Обновлено в 01:52
Происшествия
Возгорание в гостинице в центре Москвы ликвидировали
"В настоящее время возгорание на кровле здания гостиницы на Мукомольном проезде, 4А, строение 1 ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:04
Политика
У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными
Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Флагман Lenovo снимает не хуже Google Pixel 3
Если говорить о последней оценке, Z6 Pro оказывается чуть лучше iPhone 8 Plus и чуть хуже, чем OnePlus 6. Если же говорить именно о фотовозможностях, что для большинства более актуально, то флагман Lenovo обошёл Asus ZenFone 6, OnePlus 6T и выступил на уровне Google Pixel 3, а это многого стоит.
Обновлено в 11:06
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ
Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
СК РФ запустил проект «Украина. Хроника огненных лет»
Как сообщает информационное агентство «Независимая пресса» со ссылкой на сообщение СК РФ, Хронику вооруженного конфликта разместят на YouTube-канале следственного комитета.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Общество
Смолов отдал 400 тысяч на ремонт сельского дома культуры
Обновлено в 14:04
Политика
Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму
Украинским гражданам рекомендовали воздержаться от "опасного отдыха" в аннексированном Россией Крыму.
Обновлено в 20:07
Экономика
В России оптовые цены на сахар рекордно упали
В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Политика
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Кино
В Пермском крае начали снимать фильм «Сердце пармы»
Телеканал «Россия» запускает проект «Сердце пармы», одноименный фильм уже начали снимать в Пермском крае.
Обновлено в 11:08
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию с паспортами для жителей Донбасса
Россия не навязывает паспорта жителям Донецкой и Луганской областей, а пытается защитить людей от дискриминационных действий властей Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 19:38
Политика
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Силовики ВСУ уничтожили собственные позиции в Донбассе
Обновлено в 04:18
Наука
Телевидение и социальные сети усиливают депрессию у подростков
Обновлено в 08:57