Футбол
УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за МусаеваRT на русском 12:53
По словам представителя пресс-службы УЕФА, которые передаёт ТАСС, за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым клуб был оштрафован на € 50 тыс. 3 июля стало известно, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать с командой в еврокубках сезона-2019 / 20 из-за отсутствия лицензии категории Pro.
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