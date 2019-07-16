Футбол

УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за МусаеваRT на русском 12:53

По словам представителя пресс-службы УЕФА, которые передаёт ТАСС, за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым клуб был оштрафован на € 50 тыс. 3 июля стало известно, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать с командой в еврокубках сезона-2019 / 20 из-за отсутствия лицензии категории Pro.
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УЕФА отклонил апелляцию по Мусаеву и оштрафовал «Краснодар»

Sport24.ru07:12

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тыс. евро за Мусаева

Юга.ру12:15

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро из-за Мусаева

Матч ТВ11:08

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера

ТАСС10:32

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро за нарушение Мусаевым тренерских принципов

Sport.ru12:13

Источник: УЕФА отклонил апелляцию «Краснодара» по Мусаеву и обязал выплатить штраф

Советский спорт08:18

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Metaratings04:52
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
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