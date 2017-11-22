Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на €50 тыс. по итогам двух матчей с «Ромой»
Москва 24
13:46

УЕФА оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 50 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги чемпионов с итальянской "Ромой". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Москва 2413:46

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Sport24.ru12:57

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Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
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