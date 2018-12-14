Футбол
УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов
УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатовБомбардир.рувчера в 12:31
Андрей Иван
|26′
Мерт Мюльдюр
|42′
|43′
Райан Джек
Томас Мург
Кристоф Кнасмюлльнер
|46′
Мануэль Мартич
|51′
|60′
Коннор Голдсон
Андрей Иван
Филипп Шобесбергер
|61′
|71′
Лассана Кулибали
Эрос Грезда
Мануэль Мартич
Деян Любичич
|78′
|79′
Райан Джек
Кайл Лаферти
Деян Любичич
|84′
Рапид
Расстановка 4‑3‑3
1
Штребингер
3
Мюльдюр
4
Барач
20
Хофманн
24
Ауэр
8
Шваб
28
Кнасмюлльнер
39
Любичич
7
Шобесбергер
9
Бериша
5
Болинголи-Мбомбо
1
Макгрегор
2
Тавернье
36
Маколи
6
Голдсон
31
Баришич
38
Лаферти
17
Маккрори
37
Арфилд
35
Грезда
40
Миддлтон
20
Морелос
Рейнджерс
Расстановка 4‑4‑2
Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Викторией" (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.
Бомбардир.рувчера в 12:31
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ЦСКА получил штраф € 13 тыс. за поведение фанатов во время матча с «Викторией»
Чемпионатвчера в 12:08
ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро по итогам матча с «Викторией» в Лиге чемпионов
Советский спортвчера в 11:19
ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро за поведение фанатов во время домашней игры с «Викторией»
Спорт-Экспрессвчера в 11:10
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