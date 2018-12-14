Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов
Бомбардир.ру
12:31

Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Викторией" (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.
Бомбардир.ру12:31

Подробнее о событии

«Спартак» оштрафован на €28 тыс за выбежавшего к Глушакову фаната

Газета.Ru12:31

ЦСКА получил штраф € 13 тыс. за поведение фанатов во время матча с «Викторией»

Чемпионат12:08

«Спартак» получил штраф от УЕФА на 55 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги Европы

Матч ТВ11:52

ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро по итогам матча с «Викторией» в Лиге чемпионов

Советский спорт11:19

ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро за поведение фанатов во время домашней игры с «Викторией»

Спорт-Экспресс11:10

«Спартак» оштрафован на 28 тысяч евро после игры с «Рапидом». Сообщалось, что клуб может предъявить иск выбежавшему на поле фанату на сумму штрафа

Sports.ru11:11

УЕФА оштрафовал «Спартак» на €55 тысяч по итогам двух матчей Лиги Европы

Sport24.ru11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено в 16:29
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:58
Футбол

Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс»

Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес подтвердил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.
Обновлено в 15:08
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла вничью с "Леганесом" со счётом 0:0. Матч состоялся в Виго на стадионе "Балаидос".
Обновлено в 16:52
Футбол

Салах второй год подряд признан лучшим футболистом Африки

Обновлено в 14:18
Футбол

Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.
Обновлено в 11:53
Футбол

Сборная России начнет отбор к Евро-2020 в Брюсселе и Астане

Стали известны города, в которых сборная России проведет свои первые матчи в рамках отбора к Евро-2020.
Обновлено в 13:05
Футбол

Ройс признан лучшим игроком ноября в бундеслиге

Игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком немецкой бундеслиги в ноябре.
Обновлено в 12:50
Футбол

ЦСКА после победы над «Реалом» ушел в отпуск

Напомним, в последнем матче команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла мадридский «Реал» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, однако не смогла пробиться в еврокубковую весну.
Обновлено в 08:42
Футбол

У президента «Милана» украли 10 тысяч евро

У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
Обновлено в 15:07
Футбол

Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:35
Футбол

Форвард «Ренна» Сарр признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан сенегальский нападающий «Ренна» Исмаила Сарр. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 10:08
Футбол

Мертенс может пополнить состав «Челси» в январе

Лондонский "Челси" интересуется бельгийским форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом.
Обновлено в 14:01
Футбол

Черышев не хочет играть в Российской Премьер-лиге

Клубу не удалось выйти в 1/8 Лиги чемпионов — весной команда Черышева будет играть в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 11:52
Футбол

Анри: «В матче с „Лионом“ будем бороться до последнего»

Матч "Монако" с "Лионом" будет сыгран 16 декабря и начнётся в 23:00 мск.
Обновлено в 13:21
ещё по теме
Главное