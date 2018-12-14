Московский ЦСКА будет оштрафован по итогам домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории». Союз европейских футбольных ассоциаций открыл в отношении армейцев дисциплинарное дело из-за поведения болельщиков.

УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч евро из-за поведения болельщиков

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