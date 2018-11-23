Футбол

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»
Матч ТВ
13:05

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Сумма штрафа составила 30 тысяч евро. Амстердамский клуб обязан выплатить «Бенфике» восемь тысяч евро за нанесенный болельщиками ущерб.
Матч ТВ13:05

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» оштрафован на 8 тысяч евро – во время матча с «Ювентусом» на поле трижды выбегали фанаты

Евро-футбол.ру16:48

УЕФА оштрафовал «Аякс» на € 30 тыс. за поведение болельщиков в игре с «Бенфикой»

Sport24.ru14:03

«МЮ» оштрафован на 8 тысяч евро. В матче с «Юве» на поле трижды выбегали фанаты

Sports.ru16:35

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»

Матч ТВ13:05

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»

Sportbox.RU13:05

«Аякс» оштрафован на 30 тысяч евро после матча Лиги чемпионов с «Бенфикой»

РИА Новости12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Футбол

«Локомотив» дома проиграл «Уралу» в матче чемпионата России

Обновлено в 17:36
Футбол

Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

Футболисты "Лиона" нанесли поражение "Сент-Этьену" в матче 14-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 17:31
Футбол

Дубль Фолланда принес победу «Байеру» в матче со «Штутгартом»

В матче 12-го тура чемпионата Германии Байер на своем поле обыграл Штутгарт со счетом 2:0.
Обновлено в 17:48
Футбол

Магнуссон забил первый гол за ЦСКА

На 57-й минуте забитым мячом отметился защитник армейцев Хердюр Магнуссон, откликнувшийся на подачу Ивана Облякова с углового.
Обновлено в 16:42
Футбол

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:08
Футбол

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Обновлено в 17:28
Футбол

Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от полиции

Форвард Боки Хуниорс Карлос Тевес помог фанату команды, который выбежал на поле во время открытой тренировки команды.
Обновлено в 17:59
Футбол

Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса»

Фабио Паратичи сменил Джузеппе Маротту на посту генерального менеджера. Ранее Паратичи занимал в Ювентусе должность спортивного директора.
Обновлено в 15:25
Футбол

Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:04
Футбол

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Обновлено в 17:24
Футбол

Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
Обновлено в 09:46
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о непопадании Криштиану Роналду в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Обновлено в 16:46
Футбол

«Барселона» заинтересована в защитнике «Зенита» Ивановиче

Испанская "Барселона" проявляет интерес к сербскому защитнику санкт-петербургского "Зенита" Браниславу Ивановичу.
Обновлено в 12:35
Футбол

Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»

Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда.
Обновлено в 12:40
Футбол

«Ман Сити» стал еще сильнее. Даже Гвардиола такого не ждал

Даже сам Пеп Гвардиола опасался этого и активно сбивал ожидания. Ноябрь 2018-го: "Сити" смеется над осторожными прогнозами.
Обновлено в 17:33
ещё по теме
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное