Футбол
УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»
УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»Матч ТВ13:05
УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Сумма штрафа составила 30 тысяч евро. Амстердамский клуб обязан выплатить «Бенфике» восемь тысяч евро за нанесенный болельщиками ущерб.
Матч ТВ13:05
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