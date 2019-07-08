Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге нацийVprognoze.ru 06:19
В УЕФА прокомментировали информацию о приглашении сборной Аргентины выступить в Лиге наций. Нет никакой правды в том, что Аргентину попросили участвовать в турнирах УЕФА, а также стать членом УЕФА.
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Политика
В Киеве начался саммит Украина-ЕС
В Киеве открылся 21-й саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено в 08:15
Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.
Обновлено в 06:19
Авто
Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап
Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Тина Канделаки резко осудила выступление ведущего «Рустави 2»
Российская телеведущая и журналист грузинского происхождения Тина Канделаки прокомментировала слова ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Политика
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
Обновлено в 05:30
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»
В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Экономика
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Обновлено вчера в 14:30
Баскетбол
Дайрис Бертанс стал игроком «Химок»
Обновлено в 07:59
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Обновлено в 08:19
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Общество
Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле
Обновлено в 04:32
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Политика
Скабеева назвала «мерзостью» брань грузинского ведущего в адрес Путина
Напомним, что вечером 7 июля ведущий телеканала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:59
Общество
Россияне сегодня отмечают День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет
Кстати, трудно было не заметить, что 68-летняя вдова Кобзона на фото, сделанном в студии шоу певицы Жасмин «Душевный разговор», выглядит патологически молодо.
Обновлено в 01:00