Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге нацийVprognoze.ru 06:19

В УЕФА прокомментировали информацию о приглашении сборной Аргентины выступить в Лиге наций. Нет никакой правды в том, что Аргентину попросили участвовать в турнирах УЕФА, а также стать членом УЕФА.
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«Это неправда». В УЕФА опровергли новость о приглашении Аргентины выступать в Лиге наций

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Газета.Ru05:50

УЕФА опроверг приглашение Аргентины в Лигу наций

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