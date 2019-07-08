Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге нацийVprognoze.ru 06:19

В УЕФА прокомментировали информацию о приглашении сборной Аргентины выступить в Лиге наций. Нет никакой правды в том, что Аргентину попросили участвовать в турнирах УЕФА, а также стать членом УЕФА.
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«Это неправда». В УЕФА опровергли новость о приглашении Аргентины выступать в Лиге наций

Sport24.ru05:37

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В УЕФА высказались о предложении Аргентине и Бразилии выступать в Лиге наций

Газета.Ru05:50

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РИА Новости05:55

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Матч ТВ05:58

УЕФА опроверг приглашение Аргентины в Лигу наций

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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
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