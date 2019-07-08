Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге нацийVprognoze.ru 06:19
В УЕФА прокомментировали информацию о приглашении сборной Аргентины выступить в Лиге наций. Нет никакой правды в том, что Аргентину попросили участвовать в турнирах УЕФА, а также стать членом УЕФА.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
Политика
Грузинские священники потребовали очистить центр Тбилиси от протестующих
Священники сами организовали акцию в ответ на марш, который не получилось провести у представителей ЛГБТ.
Обновлено в 04:46
Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Политика
Новый премьер Греции Мицотакис принес присягу
Обновлено в 06:32
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Авто
Классический Porsche 930 с двигателем Формула-1 показали в Гудвуде
Porsche 930 с двигателем, который некогда использовался в гонках Формулы-1, принял участие в гонке в Гудвуде.
Обновлено в 11:01
Общество
В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро
Тысячи людей остались без электричества. Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров.
Обновлено в 16:11
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Новгородской области задержали преступников, убивших ветерана
Сотрудники полиции в Новгородской области задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД России.
Обновлено в 16:13
Футбол
«Бавария» хочет подписать одноклубника Головина по «Монако»
«Бавария» готова заплатить за переход Хенрихса 25 млн евро, но в «Монако» рассчитывают выручить с продажи футболиста на 10 млн евро больше — 35 млн евро.
Обновлено в 17:26
Политика
Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
Обновлено в 15:44
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Авто
Группа ГАЗ отстояла свои права перед немецким дизайнером
Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука" Между тем, проект "Вепрь-Next" был показан ГАЗом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и в том же году на выставке "Комтранс".
Обновлено в 10:19
Политика
Российские туристы массово отказываются от поездок в Грузию
Обновлено в 16:23
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Теннис
Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено в 12:54
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Хоккей
«Авангард» анонсировал переход форварда «Колорадо» Андригетто
В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за «Колорадо» набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10».
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов»
Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».
Обновлено в 06:31
Политика
Экс-глава «Формулы-1» хотел бы видеть Путина во главе Европы
Обновлено в 14:31
Наука
Биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул
Обновлено в 17:04
Кино
Google записал авторов «Игры престолов» в «плохие писатели»
Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
Обновлено в 14:26
Авто
Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Здоровье
Жертвами холеры в Йемене стали более 700 человек
Обновлено в 14:59
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Политика
Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком
Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 16:22