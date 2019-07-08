Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу нацийРБК 06:05
Ранее в понедельник Fox Sports сообщил, что УЕФА предложил сборной Аргентины заявиться для участия в следующем розыгрыше Лиги наций. Отмечалось, что европейский союз выступил с такой инициативой на тот случай, если аргентинская федерация футбола откажется от выступления на Кубке Америки 2020 года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Политика
Евкуров стал заместителем Шойгу
О планах российского руководства назначить Евкурова на пост замминистра обороны стало известно в конце июня, об этом со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:31
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Политика
МИД России осудил оскорбления Путина на грузинском телеканале
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, комментируя выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», что эта выходка является «беспрецедентной по своей низости».
Обновлено в 07:26
Происшествия
Угрожавшего взорвать приставов москвича задержали полицейские
В Москве задержали мужчину, который закрылся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату.
Обновлено в 07:29
Здоровье
В России хотят проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав
Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав.
Обновлено в 07:30
Политика
Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»
Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Музыка
Президент Латвии наградил бойкотирующую Крым Вайкуле
Обновлено в 03:09
Происшествия
ДТП на Невском с участием машины скорой помощи попало на видео
Столкновение автомобилей Mercedes и машины скорой помощи, которое произошло в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в Петербурге, попало на видео.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Происшествия
Летевший из Грузии лайнер совершил вынужденную посадку в Воронеже
Bombardier CRJ200 авиапредприятия «Северсталь», летевший по направлению «Батуми – Череповец», совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Воронеже в 23:16 субботы, 6 июля.
Обновлено в 05:45
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Баскетбол
«Химки» подписали контракт с защитником Бертансом
"Химки" подписали двухлетний контракт с латвийским защитником Дайрисом Бертансом, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Украина готовится ответить на «вторжение» России
С очередным заявлением о вероятном нападении Москвы выступил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика
В Киеве заявили о начале передачи Нидерландам материалов дела об MH17
Нидерланды начали принимать у Украины материалы уголовного дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком 17 июля 2014 года.
Обновлено в 05:42
Кино
В Сети появился первый тизер фильма «Мулан»
Обновлено в 05:12
Политика
После скандала на «Рустави 2» канал стали покидать сотрудники
Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились после оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Sputnik-Грузия.
Обновлено в 05:02
Политика
Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о регистрации Александра Беглова кандидатом на должность губернатора, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 04:11
Футбол
Сын Хаджи и «Спартак». Янис сильно рискует
«Красно-белые» рискуют деньгами, но делают современную ставку на техничного игрока. О судьбе Яниса – на «Соккер.ру».
Обновлено в 06:00