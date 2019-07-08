Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу нацийРБК 06:05

Ранее в понедельник Fox Sports сообщил, что УЕФА предложил сборной Аргентины заявиться для участия в следующем розыгрыше Лиги наций. Отмечалось, что европейский союз выступил с такой инициативой на тот случай, если аргентинская федерация футбола откажется от выступления на Кубке Америки 2020 года.
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Газета.Ru05:50

УЕФА опроверг приглашение Аргентины в Лигу наций

Спорт-Экспресс05:33
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О планах российского руководства назначить Евкурова на пост замминистра обороны стало известно в конце июня, об этом со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ».
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Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав.
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ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
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В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
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Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
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Президент Латвии наградил бойкотирующую Крым Вайкуле

Обновлено в 03:09
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
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ДТП на Невском с участием машины скорой помощи попало на видео

Столкновение автомобилей Mercedes и машины скорой помощи, которое произошло в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в Петербурге, попало на видео.
Обновлено вчера в 17:42
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Съемочная группа из ДНР попала под обстрел ВСУ в Донбассе

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Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

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Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
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Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

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Летевший из Грузии лайнер совершил вынужденную посадку в Воронеже

Bombardier CRJ200 авиапредприятия «Северсталь», летевший по направлению «Батуми – Череповец», совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Воронеже в 23:16 субботы, 6 июля.
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Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
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В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
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«Химки» подписали контракт с защитником Бертансом

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Армия и оружие

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С очередным заявлением о вероятном нападении Москвы выступил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ.
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В Киеве заявили о начале передачи Нидерландам материалов дела об MH17

Нидерланды начали принимать у Украины материалы уголовного дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком 17 июля 2014 года.
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В Сети появился первый тизер фильма «Мулан»

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Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о регистрации Александра Беглова кандидатом на должность губернатора, передает корреспондент The Moscow Post.
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«Красно-белые» рискуют деньгами, но делают современную ставку на техничного игрока. О судьбе Яниса – на «Соккер.ру».
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