Футбол
УЕФА опроверг информацию о приглашении Аргентины в Лигу нацийNews.ru 05:37
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о намерении пригласить сборную Аргентины для участия в Лиге наций. Нет никакой правды в предположении, что Аргентину попросили участвовать в соревнованиях УЕФА или стать членом УЕФА.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Жители Тбилиси вновь вышли на акцию против ведущего «Рустави 2»
В Тбилиси возобновилась акция возле здания телекомпании "Рустави 2", ведущий которой Георгий Габуния накануне во время эфира высказал нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:12
Кино
Google записал авторов «Игры престолов» в «плохие писатели»
Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика
Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе
МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины.
Обновлено в 15:09
Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»
Обновлено в 14:36
Общество
Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ
Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба с ограблением
Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Энергетика
«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя
Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Экономика
Хорватия начала вступление в зону евро
Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Гаджеты
На аукцион выставили инструкцию от компьютера Apple I за 10 тысяч долларов
Онлайн-аукцион RR выставил лот с инструкцией от Apple I, его стоимость составляет 9422 доллара, а следующая ставка начинается от 10 тысячи долларов.
Обновлено в 15:23
Политика
Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы
Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Общество
Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на «Мисс Украина»
Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на "Мисс Украина" Алкогольный и табачный магнат зарегистрировал брак с 27-летней любовницей.
Обновлено в 10:38
Кино
Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:49
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Происшествия
В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»
Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Два человека погибли из-за утечки газа на шахте в Китае
Два человека стали жертвами утечки газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая.
Обновлено в 09:54