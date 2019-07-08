Футбол

УЕФА опроверг информацию о приглашении Аргентины в Лигу нацийNews.ru 05:37

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о намерении пригласить сборную Аргентины для участия в Лиге наций. Нет никакой правды в предположении, что Аргентину попросили участвовать в соревнованиях УЕФА или стать членом УЕФА.
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«Это неправда». В УЕФА опровергли новость о приглашении Аргентины выступать в Лиге наций

Sport24.ru05:37

В УЕФА высказались о предложении Аргентине и Бразилии выступать в Лиге наций

Газета.Ru05:50

УЕФА опроверг возможность включения Аргентины в Лигу наций

Матч ТВ05:58

УЕФА опроверг слухи о приглашении Аргентины выступить в Лиге наций

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УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций

РИА Новости05:55

УЕФА предложил Аргентине и Бразилии вступить в Лигу наций

Советский спорт03:28

УЕФА опроверг приглашение Аргентины в Лигу наций

Спорт-Экспресс05:33
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Политика

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Политика

Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе

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Общество

Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ

Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба с ограблением

Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
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В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
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Энергетика

«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя

Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
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На аукцион выставили инструкцию от компьютера Apple I за 10 тысяч долларов

Онлайн-аукцион RR выставил лот с инструкцией от Apple I, его стоимость составляет 9422 доллара, а следующая ставка начинается от 10 тысячи долларов.
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Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
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В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
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Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

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Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

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Общество

Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на «Мисс Украина»

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Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский

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Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

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В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»

Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Два человека погибли из-за утечки газа на шахте в Китае

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