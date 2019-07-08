В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о намерении пригласить сборную Аргентины для участия в Лиге наций. Нет никакой правды в предположении, что Аргентину попросили участвовать в соревнованиях УЕФА или стать членом УЕФА.

УЕФА опроверг информацию о приглашении Аргентины в Лигу наций

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