Футбол
УЕФА окажет поддержку Мхитаряну в получении азербайджанской визыSport24.ru 10:47
«Арсенал» и полузащитник лондонской команды Генрих Мхитарян получат от УЕФА полную поддержку для получения визы в Азербайджан для армянского футболиста в случае выхода в финал Лиги Европы, который пройдет на стадионе «Олимпийский» в Баку 29 мая, сообщает ESPN FC.
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