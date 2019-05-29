Футбол
УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в КосовоМК-Спорт 12:23
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края. Об этом в среду сообщила пресс-служба союза.
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