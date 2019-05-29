Футбол
УЕФА обязал футбольные клубы проводить матчи в КосовоREGNUM 02:04
На заседании, которое прошло 29 мая в Баку, УЕФА утвердил политику проведения матчей в отношении стран, не признающих Косово. Теперь все команды, которые будут играть с клубами из Косово, обязаны проводить матчи на его территории, а не на нейральном поле.
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УЕФА утвердил политику проведения матчей в отношении стран, не признающих Косово
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