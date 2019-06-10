Футбол

Бернарду Силва признан лучшим игроком Лиги нацийМатч ТВ вчера в 19:16

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Сборная Португалии нанесла поражение команде Нидерландов в финале Лиги наций. Матч проходил в Порту и завершился победой команды Фернанду Сантуша со счетом 1:0. Лучшим игроком турнира был признан полузащитник португальской сборной Бернарду Силва.
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