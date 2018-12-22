Все 24 участника финальной стадии чемпионата Европы по футболу получат как минимум по 9,25 млн евро. Общая сумма призовых денег за участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года составит 371 миллион евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

NewInform 02:22