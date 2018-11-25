Футбол

УЕФА объявил имена арбитров на матч ЦСКА – «Виктория» в Лиге чемпионов
Советский спорт
06:52

Голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели рассудит московский ЦСКА и Викторию Пльзень в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Отмечается, что его ассистентами Маккели будут Марио Дикс, Хессель Стеегстра, Кевин Блом и Камфюис Йохем.
Советский спорт06:52

Подробнее о событии

Маккели рассудит ЦСКА и «Викторию» в матче Лиги чемпионов

РИА Новости07:25

Голландский судья Маккели обслужит матч Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией»

ТАСС07:17

УЕФА объявил имена арбитров на матч ЦСКА – «Виктория» в Лиге чемпионов

Советский спорт06:52

УЕФА назначил арбитров на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Виктория»

Sport24.ru06:48

Матч ЦСКА - «Виктория» обслужат голландские судьи

Спорт-Экспресс06:34

Матч ЦСКА — «Виктория Пльзень» в ЛЧ обслужит голландская бригада арбитров

Чемпионат06:19

На матч ЦСКА – «Виктория» назначены голландские судьи

Sports.ru06:54
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
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Dutch football referee. He has been a FIFA listed referee since 2011 and took charge of the final of the 2012 UEFA European Under-19 Football Championship as a UEFA Elite referee.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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